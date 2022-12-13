المغربي عبدالحميد صابيري: صنعنا التاريخ في المونديال ونريد المزيد

نشر الاثنين ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب المغربي عبدالحميد صابيري، إن منتخب بلاده "صنع التاريخ" في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وأضاف أن "أسود الأطلس" يطمحون بصنع المزيد.

وتأهل منتخب المغرب للدور نصف النهائي في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، بعد إقصاء إسبانيا والبرتغال، ليضرب موعدا مع حامل اللقب منتخب فرنسا، مساء يوم الأربعاء، على أرضية استاد البيت.

وتحدث متوسط الميدان المغربي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إنجاز "أسود الأطلس"، قائلا: "أردنا أن نحقق شيء تاريخي في هذه النسخة ونجحنا بذلك، وبكل تأكيد أتمنى أن نستمر في صنع المزيد من التاريخ في كأس العالم".

وأضاف صابيري: "الوصول للمربع الذهبي شعور مذهل، أنا فخور أن أكون جزءا من هذا، أن نفعل ذلك لكل البلاد العربية والقارة الأفريقية لهو شيء جميل".

وعن تأثير مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وأسلوب لعب الفريق، قال صابيري: "لا أؤمن أننا نمتلك خطة لعب لكل خصم، لدينا خطة لعب، وأهم شيء الحفاظ على التشكيلة، نحن دائما نلعب بصورة دفاعية وكرة قدم جيدة، نقوم بعمل جيد على مستوى الدفاع واستقبلنا هدف واحد فقط، بينما هجوميا دائماً تكون هناك فرصنا ونحاول أن نستغلها".

وذكر: "المدرب يعطي الثقة لكل لاعب حتى يلعب كرة قدم جيدة، إنه يعطينا الثقة حتى نستكمل هكذا".

وشارك عبدالحميد صابيري (26 عاما) في 6 مباريات دولية، سجل خلالها هدفين.