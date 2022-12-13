وليد الركراكي: نريد الفوز بكأس العالم وهذا ليس جنونًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، إن فريقه يريد الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2022، في نسختها الثانية والعشرين، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، موضّحًا أن هذا الطموح "ليس جنونًا".

ويواجه منتخب "أسود الأطلس" نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي، مساء الأربعاء، في استاد البيت، وسط طموح كبير بالتأهل للمباراة النهائية.

وتحدّث مدرب المغرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين، قائلاً: "المنتخب الفرنسي متكامل، لو ركزنا على كيليان مبابي سيكون ذلك الأمر خطأ كبيرًا، علينا أن نركز على فرنسا ككل، وعلى المشاكل التي يمكن أن نتسبب فيها لهم"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف الركراكي: "لدينا إصابات كثيرة لكننا نتعافى سريعًا، لن استبعد أحد من اللاعبين، سأختار التشكيل بالغد ليكون لدينا أفضل فريق في الملعب".

وتابع: "كلّ التوقعات ضدّنا لكننا لدينا ثقة، ربما يعتقدنا البعض مجانين لكن الجنون في تلك المواقف هو أمر جيد، لا نشعر بالتعب ونريد أن نحقق الفوز على فرنسا".

وقال وليد الركراكي: "لدينا أفضل مشجعي العالم، أنا سعيد الآن لأن العالم تعرف على مشجعي المنتخب المغربي كما هو الحال مع البرازيل والأرجنتين، هم أشخاص يخلصون لفريقهم ويسيرون خلفه في أيّ مكان".

ورفع مدرب "أسود الأطلس" من سقف الطموحات، قائلاً: "ليس جنوناً، نريد أن نصل إلى النهائي ونحقق الفوز بكأس العالم، سنقدم كل ما لدينا لنفوز على أفضل منتخب في العالم".

يذكر أن المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في أكبر بطولات العالم على مر التاريخ.