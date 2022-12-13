هل يحطم مونديال قطر الرقم القياسي التهديفي لبطولات كأس العالم؟

نشر الاثنين ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد المونديال في نسخته الثانية والعشرين الذي تستضيفه قطر تسجيل 158 هدفا، بعد إقامة 60 مباراة، بدءا من دور المجموعات ثم الدور الثاني إضافة إلى الدور ربع النهائي.

وتبقى 4 مباريات في المسابقة الجارية، تتوزع على مباراتين في الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية وأخرى لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقترب هذه النسخة من تحطيم الرقم القياسي التهديفي الخاص في بطولة كأس العالم على مر التاريخ، وينتمي الرقم القياسي إلى مونديال فرنسا عام 1998 ومونديال البرازيل 2014، وكلاهما شهد تسجيل 171 هدفا.

ويفصل مونديال قطر عن الرقم القياسي 13 هدفا، ويحتاج حتى يكون الأكثر تهديفا أن تشهد المباريات الأربعة المقبلة تسجيل أكثر من 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وشهدت 53 مباراة إحرازا للأهداف في المسابقة القائمة حاليا، فيما سيطر التعادل السلبي على نتيجة 7 مباريات.

ونستعرض فيما يلي ترتيب أفضل 5 نسخ في المونديال حسب عدد الأهداف المسجلة، وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

1- فرنسا 1998 والبرازيل 2014: 171 هدفا.

2- روسيا 2018: 169 هدفا.

3- كوريا الجنوبية واليابان 2002: 161 هدفا.

4- ألمانيا 2006: 147 هدفا.

5- إسبانيا 1982: 146 هدفا.