ساهم في 3 أهداف أمام كرواتيا.. الأرجنتيني جوليان ألفاريز يخطف الأنظار

نشر الثلاثاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف جوليان ألفاريز، لاعب منتخب الأرجنتين، أنظار المتابعين حول العالم، بعد مستواه العالي في مواجهة "التانغو" وكرواتيا، يوم الثلاثاء، في الدور النصف النهائي، خلال نهائيات مونديال قطر.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، عقب فوزه على رفاق لوكا مودريتش بثلاثية نظيفة.

وساهم جوليان ألفاريز في إحراز أهداف منتخب بلاده الثلاث، إذ تسبب في الحصول على ركلة جزاء ترجمها ليونيل ميسي لهدف أول، ثم سجل الهدفين الثاني والثالث.

وهز ألفاريز (22 عاما) الشباك 7 مرات، بعد 8 مباريات مع "التانغو" في جميع المسابقات، كانت 4 منها في منافسات مونديال قطر.

وأشاد مغردون في موقع تويتر بأداء جوليان ألفاريز، وبعد أن بات من ضمن أبرز العناصر المساهمة في وصول المنتخب الأرجنتيني للمشهد الختامي.

إليكم أبرز التغريدات: