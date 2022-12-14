نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة صورة لها، مساء الثلاثاء، قبل مباراة منتخب بلادها مع الارجنتين ضمن بطولة كأس العالم بقطر 2022.

الصورة نشرتها عارضة الأزياء على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام والذي يتابعها عليه 2.7 مليونا، قائلة بتعليق: "جاهزون للنهائي"، وذلك بعد تفاعل وتداول صور لها خلال البطولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتهاء المباراة نشرت نول مقاطع فيديو على خاصية "ستوري" في حسابها على إنستغرام تظهر ازدحام معجبين لالتقاط صور معها.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز على نظيره الكرواتي، بثلاثة أهداف دون مقابل، ليواجه الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب، فيما ينتظر المنتخب الكرواتي الخاسر ليلتقي معه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.