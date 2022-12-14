نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

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الأرجنتين والحماس المبالغ فيه في كأس العالم.. نقاط مقلقة على "راقصي التانغو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقطت عدسات الكاميرا ردات فعل انتونيلا روكوزو، زوجة نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال مباراة فريق زوجها مع المنتخب الكرواتي خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

Credit: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل.

Credit: Catherine Ivill/Getty Images

وجاءت أهداف "التانغو" عن طريق كل من: جوليان ألفاريز (ثنائية) وليونيل ميسي، في الدقائق 34 و39 و69 من زمن اللقاء.

Credit: Lars Baron/Getty Images

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على المجريات، إذ استحوذ على الكرة وصنع العديد من الفرص، ونجح في هز الشباك في 3 مناسبات، فيما استسلم المنتخب الكرواتي أمام اجتياح منافسه، وتعثر عليه العودة بسبب محاولاته خجولة.

Credit: Catherine Ivill/Getty Images

وتأهل "التانغو" للمباراة النهائية في المونديال، ليواجه الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب، فيما ينتظر المنتخب الكرواتي الخاسر ليلتقي معه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.