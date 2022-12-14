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زوجة ميسي.. الكاميرا تلتقط ردات فعلها بمدرجات مباراة الأرجنتين وكرواتيا

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقطت عدسات الكاميرا ردات فعل انتونيلا روكوزو، زوجة نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال مباراة فريق زوجها مع المنتخب الكرواتي خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

الكاميرا تلتقط ردات فعل زوجة ميسي خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا
Credit: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل.

الكاميرا تلتقط ردات فعل زوجة ميسي خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا
Credit: Catherine Ivill/Getty Images

وجاءت أهداف "التانغو" عن طريق كل من: جوليان ألفاريز (ثنائية) وليونيل ميسي، في الدقائق 34 و39 و69 من زمن اللقاء.

الكاميرا تلتقط ردات فعل زوجة ميسي خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا
Credit: Lars Baron/Getty Images

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على المجريات، إذ استحوذ على الكرة وصنع العديد من الفرص، ونجح في هز الشباك في 3 مناسبات، فيما استسلم المنتخب الكرواتي أمام اجتياح منافسه، وتعثر عليه العودة بسبب محاولاته خجولة.

الكاميرا تلتقط ردات فعل زوجة ميسي خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا
Credit: Catherine Ivill/Getty Images

وتأهل "التانغو" للمباراة النهائية في المونديال، ليواجه الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب، فيما ينتظر المنتخب الكرواتي الخاسر ليلتقي معه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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