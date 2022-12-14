ميسي يحقق رقما قياسيا في المونديال.. ويوجه رسالة إلى مشجعي الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم على مر التاريخ، إذ بات أكثر لاعب أرجنتيني تسجيلا للأهداف في البطولة برصيد 11 هدفا، متفوقا على غابرييل باتيستوتا ودييغو مارادونا.

وشارك ميسي في 4 نسخ سابقة من المونديال، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018، إضافة إلى النسخة الجارية حاليا في قطر، حتى استطاع أن ينفرد بهذا الرقم.

وقاد المهاجم الأرجنتيني منتخب "التانغو" إلى التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين، إذ ساهم في الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثية نظيفة في الدور نصف نهائي، بعد أن سجل هدفا وصنع آخر.

وفي مونديال قطر، شارك ليونيل ميسي في 6 مباريات، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة في 4 مناسبات، ليكون من ضمن أبرز لاعبي البطولة.

وقال ميسي عقب نهاية مباراة الأرجنتين وكرواتيا: "من المثير للغاية رؤية كل هذا، كما قلنا في البداية، رؤية هؤلاء الأشخاص والعائلة طوال كأس العالم إنه أمر لا يصدق أن تجربه، حسنا نحن نذهب للمباراة الأخيرة، وهذا ما أردناه".

وأضاف: "لقد استمتعنا كثيراً منذ وصولنا إلى نهائيات كأس العالم هذه، على الرغم من أن بدايتنا كانت خاسرة، كنا واثقين في هذه المجموعة، سنمضي قدما".

وتابع: "نطلب من الناس أن يثقوا لأننا نعرف ما نحن عليه، هذه المجموعة مجنونة وجيدة، لقد فعلناها، سنلعب نهائي آخر، مرة أخرى، الأرجنتين في نهائي كأس العالم، دعونا نستمتع بكل هذا".