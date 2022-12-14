نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الأساسي للفريق، لمواجهة منتخب فرنسا، مساء الأربعاء، التي ستقام على أرض استاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمّ تشكيل "أسود الأطلس":

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، جواد ياميق.

الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

ويطمح منتخب المغرب أمام "الديوك" لمواصلة صناعة المجد في أكبر بطولات العالم، من خلال الوصول للمباراة النهائية، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، وكأول منتخب عربي أو أفريقي يحقق ذلك.

وسيضرب الفائز من مباراة "أسود الأطلس" وفرنسا موعداً مع الأرجنتين في المشهد الختامي، بعد أن تجاوز "التانغو" منتخب كرواتيا.