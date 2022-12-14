شيخة قطرية تغرد "بعيدا عن العاطفة" عن منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، سلسلة تغريدات عن المنتخب المغربي وصفتها بأنها "بعيدة عن العاطفة" تناولت فيها إنجازات الفريق.

وقالت الشيخة مريم في تغريداتها: "بعيدًا عن العاطفة كون المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ كأس العالم.. هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيًا لا يمكن تجاهلها.. منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.. أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف".

وعددت الشيخة القطرية بتغريدة منفصلة، قائلة "ياسين بونو أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.. المغرب أول منتخب أفريقي يهزم إسبانيا في المونديال منذ نيجيريا عام 1998.. المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.. كل التوفيق لأسود الأطلس في مهمتهم الصعبة غدًا أمام فرنسا وأمنياتنا لهم بالفوز".

ويواجه المنتخب المغربي، مساء الأربعاء، المنتخب الفرنسي لمعرفة هوية المنتخب الذي سيواجه الأرجنتين بنهائي بطولة كاس العالم بقطر 2022.