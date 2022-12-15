نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال المنتخب المغربي الإشادة والإطراء على الرغم من خسارته من نظيره الفرنسي، بهدفين نظيفين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في مونديال قطر.

وعلق عدد من الرياضيين والفنانين والإعلاميين والمغردين على هزيمة "أسود الأطلس" من "الديوك"، وأثنوا على المنتخب المغربي رغم أن الفريق أخفق في الوصول للمباراة النهائية، إلا أن ما صنعه في أكبر بطولات العالم أثار إعجاب مختلف الجماهير.

وقال المعلق الرياضي فهد العتيبي، عبر تويتر: "شكراً لأفضل منتخب عربي في تاريخ كأس العالم ، نحن فخورين بكم".

وكتب حساب الاتحاد العربي لكرة القدم: "#منتخب_المغرب كان حضوركم ..مميزاً .. مبهراً .. مشرفاً .. شكراً لكم".

وغرد الإعلامي خالد جاسم: "شكرا للمنتخب المغربي، هاردلك ماراح نقول خسرنا .. نقول ربحنا منتخب عريق"، وأضاف: "انتم الآن من ضمن الأربعة الكبار في العالم، فعلتم كل شيئ .. وخسرتم بشرف. احنا فخورين فيكم .. وديما ديما المغرب".

وقال الفنان محمد هنيدي، عبر تويتر: "صنعتوا التاريخ .. للوطن العربي وأفريقيا.. تخطيتوا الأحلام وتوقعات اي شخص في العالم كله واديتوا كل الوطن العربي وكل أفريقيا أمل كبير وإرادة كبيرة ... فخورين بيكم ولسة في قصص كتير جايه هنرويها لعيالنا وأحفادنا زي ما هنروي قصتكم".

وقالت الفنانة نانسي عجرم: "مين قال الفرحة بحاجة لكاس لتكتمل؟ أنتو فرّحتو قلوبنا، كتبتو التاريخ، قدمتو أجمل صورة عن الشباب العربي واجتمع الكل على حبكن"، مشيرة إلى أن ذلك: "إنجاز أكبر وأغلى من أي كأس".