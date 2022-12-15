رغم هزيمة "أسود الأطلس" من فرنسا.. إشادات بالمغربي عز الدين أوناحي

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نال عز الدين أوناحي، لاعب المغرب، الإشادة والإطراء من المغردين في موقع تويتر، بعد مستواه العالي في مواجهة منتخب بلاده وفرنسا، في نهائيات كأس العالم 2022.

وخسر "أسود الأطلس" من "الديوك" بهدفين دون مقابل، في الدور نصف النهائي في مونديال قطر.

وبرز أوناحي في خط الوسط، إذ استطاع أن يضبط الإيقاع وأثبت قدرته في التمرير والمراوغة، كما ساهم في الصعود بالكرة وبناء الهجمة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى الّتي يخطف فيها متوسط الميدان المغربي أنظار المتابعين، بل سبق له وأن تألق خلال مباريات منتخب بلاده الماضية في أكبر بطولات العالم.

وشارك عز الدين أوناحي (22 عاما) في جميع مباريات منتخب المغرب في بطولة كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين، وكان أحد أبرز العناصر المهمة في تشكيل "أسود الأطلس".

إليكم أبرز التغريدات: