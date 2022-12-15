نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثنى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على منتخب المغرب، رغم خسارة الفريق من منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم 2022.

وأخفق "أسود الأطلس" في الوصول للمباراة النهائية في مونديال قطر، عقب الهزيمة من "الديوك" بهدفين دون مقابل، إلّا أنّه احتفظ بإنجاز غير مسبوق، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي في أكبر بطولات العالم.

وقال العاهل الأردني عبر حسابه في موقع تويتر: "فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا".

وتابع قائلاً: "تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق. وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام".

وسبق لولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله، ووالدته الملكة رانيا العبد الله وأن أعربا عن دعمهما ومساندتهما للمنتخب المغربي خلال مشواره في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين.