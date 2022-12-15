مسعود أوزيل عن أداء المغرب أمام فرنسا: للمغاربة أن يفخروا

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسعود أوزيل، لاعب منتخب ألمانيا السابق، عن مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في نهائيات مونديال قطر، يوم الأربعاء: "لا يزال التاريخ يصنع، لقد جرب الفريق المغرب كل شيء، لا عيب في أداء الليلة، يمكن لجميع المغاربة أن يفخروا بشكل لا يصدق".

وكان أوزيل حرص على دعم ومساندة "أسود الأطلس" أمام "الديوك"، ونشر عبر حسابه في تويتر صورة من على مدرجات الاستاد قبل انطلاق المواجهة، وعلق عليها قائلا: "لا استطيع الانتظار حتى نصف نهائي كأس العالم الرائع، هيا بنا المغرب".

وسبق للاعب منتخب ألمانيا السابق (34 عاما) وأن أعرب عن تشجيعه لـ"أسود الأطلس" خلال مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2022.

يذكر أن المنتخب الفرنسي قد نجح في استغلال فرصه وترجمة اثنين منها إلى هدفين، فيما استحوذ "أسود الأطلس" على الكرة وصنع العديد من الهجمات، إلا أنه تعثر عليه العودة وإحراز التعديل.

وتأهل "الديوك" للمباراة النهائية في مونديال قطر، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، الذي تجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.

ووصل المنتخب الفرنسي للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد توّج بلقب أكبر بطولات العالم في روسيا عام 2018.

فيما سيواجه المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.