محمد بن راشد يشيد بأداء "أسود الأطلس" أمام فرنسا: المغرب رفع رأس العرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، يوم الأربعاء، على خسارة منتخب المغرب من نظيره الفرنسي، بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في بطولة كأس العالم 2022.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في موقع تويتر: "فخورين بالأسود … فخورين بالأداء .. فخورين بالروح .. فخورين بالوصول .. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر .. شكراً أسود الأطلس".
وسبق أن أعرب نائب رئيس الإمارات عن دعمه ومساندته لمنتخب "أسود الأطلس" خلال مشواره في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.
وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في أكبر بطولات العالم، يوم السبت المقبل.