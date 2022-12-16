مدرب كرواتيا: منتخب المغرب فاجأ الجميع.. ويذكرنا بأنفسنا

نشر الجمعة ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، بمنتخب المغرب قبل مواجهة الفريقين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي رفاق لوكا مودريتش مع "أسود الأطلس" على أرضية استاد خليفة الدولي، مساء يوم السبت، بطموح الفوز بالميدالية البرونزية.

وقال مدرب كرواتيا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "المنتخب المغربي أبهرنا خلال البطولة، فاجأ الجميع بمستواه ووصوله لتلك المرحلة، و يذكرنا بأنفسنا قبل 4 سنوات ونصف، ﻿لم يتوقع أحد أن يصلوا لتلك المرحلة لكنهم فعلوا ذلك بجهدهم وجودتهم، تطوروا من مباراة إلى أخرى ونتوقع مباراة أصعب من لقاء دور المجموعات"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وتابع: "مباراة الغد مهمة، وسننافس خلالها على الميدالية البرونزية، أعتقد أن لديهم نفس التفكير في المغرب، اللقاء مهم بالنسبة لهم وسيدفعون بأفضل تشكيل متاح لديهم، ندرك تماما أنهم سيلعبون بقوة للظفر بالمركز الثالث، ولذا نتوقع مباراة قوية".

وأوضح زلاتكو داليتش أن عددا من لاعبي فريقه لم يحسم موقفهم من اللعب بعد، أبرزهم الثلاثي: مارسيلو بروزوفيتش وجوزيب يورانوفيتش وجوسكو جفارديول.

وأكد مدرب كرواتيا أنه لن يخاطر بالبدء بلاعب مصاب حتى لا يخسر تغييرا في المباراة، مُطالبا اللاعبين بالكشف عن حالتهم الصحية والبدنية.

وكان المنتخب الكرواتي خسر من الأرجنتين في الدور نصف النهائي، فيما انهزم منتخب المغرب من نظيره الفرنسي في ذات الدور.

ولعب الفريقان معا في دور المجموعات في مونديال قطر، وحينها انتهت المواجهة بينهما بنتيجة التعادل السلبي.