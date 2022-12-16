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البرتغال تقيل مدرب منتخبها بعد الإقصاء على يد المغرب في مونديال قطر

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد إخفاق الفريق في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالخروج من الدور ربع النهائي، عقب الهزيمة من المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

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وأعلن اتحاد كرة القدم في البرتغال، في بيان صدر يوم الخميس، رحيل المدرب بعد 8 سنوات قضاها مع الفريق، وقال إن "هذه اللحظة المناسبة لبدء دورة جديدة"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف البيان: "الاتحاد يشكر رناندو سانتوس وفريقه التقني على الخدمات المقدمة على مدار 8 سنوات فريدة، ويعتقد أن هذا الشكر يتم تقديمه أيضا نيابة عن الشعب البرتغالي"، وتابع: "مجلس إدارة الاتحاد سيبدأ الآن عملية اختيار المدرب الوطني القادم".

وقاد فرناندو سانتوس (68 عاما) البرتغال إلى تحقيق لقب "يورو" 2016 في فرنسا، واللقب الافتتاحي لدوري الأمم الأوروبية "UEFA" في عام 2019، ومن بين المرشحين لخلافته جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، إضافة إلى المدرب باولو فونسيكا.

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