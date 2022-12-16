المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة نشرتها معلقة على خسارة المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي في دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

وقالت الحمود في تغريدتها: "جماعة فتح الاندلس.. ننتظر اسقاطاتكم على ’معركة بواتييه‘ بالأمس.. ها هو التاريخ يعيد نفسه.. أليس كذلك؟ أم أن ألسنتكم ابتلعها الطير؟ كم هي عقولكم صغيرة لتخلطوا الدين والتاريخ بلعبة نبيلة ككرة القدم!!".

من جهتها ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على الحمود بتغريدة قالت فيها: "بما إنك كتبت التغريدة باللغة العربية فـ’معركة بواتييه‘ اسمها ’بلاط الشهداء‘.. وبالدليل القاطع هؤلاء من أقحموا الدين والسياسة في ’اللعبة النبيلة‘."

من جهته، علّق عبدالرحمن بن سعود بتغريدة قال فيها: "اختنا إيمان مهاجرة في فرنسا وتحسب نفسها فرنسية.. معركة بواتييه أسمها ’بلاط الشهداء‘ في غيوغ؟"، لترد الحمود عليه قائلة: "لو أن جماعة ما دخلت ديارك.. وشنت معركة قرب واحدة من أشهر مدنك.. لاستباحة أرضك وعرضك بحجة ’التبشير‘.. هل ستطلق على اسم المعركة بلاط ’الشهداء‘؟!".

يذكر أن الحمود سبق وأثارت جدلا وتفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية العام 2019 بعد دعوتها من قبل مؤسسة مسك الخيرية، لحضور أمسية اليونيسكو، الأمر الذي دفع برئيس مركز مبادرات مسك، ومدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، لنشر تغريدة عبّر فيها عن اعتذاره على ما حدث واصفًا الأمر بـ"الخطأ الفردي".