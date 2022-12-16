سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب دوليا.. ماذا قدم لمنتخب إسبانيا؟

نشر الجمعة ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، يوم الجمعة، اعتزاله اللعب دوليا، بعد أن قضى ما يقارب 15 عاما بقميص منتخب "الماتادور".

وكتب متوسط ميدان نادي برشلونة عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد ما يقارب 15 عاما و143 مباراة، أود أن أعلن أن الوقت قد حان لتوديع المنتخب الوطني".

ويأتي إعلان بوسكيتس عقب خروج إسبانيا مبكرا من بطولة كأس العالم 2022، وكان سيرجيو أهدر ركلة ترجيحية لمنتخب بلاده، خلال ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب في دور الـ16 في مونديال قطر.

وساهم سيرجيو بوسكيتس في فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010، وكذلك لقب "يورو" في نسختين خلال عامي 2008 و 2012.

وأنهى اللاعب الإسباني البالغ من 34 عاما مسيرته الدولية بـ 143 مباراة، سجل خلالها هدفين، كما خاض 17 مباراة في بطولة كأس العالم مع منتخب "الماتادور"، وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني.