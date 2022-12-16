وسيم يوسف يعلق على صور سجود منتخب المغرب بمونديال قطر 2022

نشر الجمعة ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، نشر صور للمنتخب المغربي وسجوده بعد مباريات التي خاضها في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

جاء ذلك بتغريدة لوسيم يوسف على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "أُشهد الله العظيم أنكم يا أسود الأطلس ويا أبطال المغرب كنتم فخر للعرب ولإفريقيا وللأمازيغ .. أشهد الله أنكم كنتم أعظم درس للعالم ببركم للأمهاتكم.. وأعظم رسالة لديننا الحنيف.. كنتم رسالة مشرفة لنا جميعا.. يا أبطال ..من حق كل مغربي و عربي وإفريقي وامازيغي أن يفتخر بكم".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو وصور لتصرف لاعبي المنتخب المغربي و"سجودهم" عقب خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال قطر 2022.