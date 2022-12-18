سجود لاعبي المغرب رغم الخسارة أمام كرواتيا وسط تفاعل وتوديع مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد سجود لاعبين في المنتخب المغربي عقب خسارتهم من المنتخب الكرواتي بمباراة تحديد المركز الثالث بمونديال قطر 2022، السبت، التفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نشطاء قد تداولوا صورا ومقاطع فيديو لسجود اللاعبين المغاربة عقب المباريات التي خاضوها في المونديال وسط تفاعل حول حكم السجود في هذه الحالة.

وكان وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات قد رد على من قال بعدم جواز سجود لاعبي كرة القدم في تصريح لـCNN، السبت، قال فيه: ""هؤلاء يلعبون فسعدوا بنجاحهم فسجدوا لله شكرا، والذين يقولون إنه لا يجوز، هم الذين منعوا، أين الدليل على المنع؟ الأصل في الأشياء الجواز وفي العبادة الأصل في الأشياء النصوص فمن سجد يملك نص أول النصوص أن الأرض طاهرة وهذا لا يمنع (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا).."

وتابع قائلا: "النص الثاني أن الصحابة والنبي صل الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا إذا وصل إليهم خبر يسعدهم، إذا الذين يقولون بالجواز معهم نصوص، ومن قال بالمنع يجب عليه أن يأتي بالدليل، كل أدلتهم عبارة عن عقلية يقولون إنهم يلعبون وهذا مكان لعب، وماذا يمنع؟".