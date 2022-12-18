نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها الأمير السعودي، تركي بن فيصل حول أمنية تعاقد نادي النصر (الذي كان يرأسه سابقا) مع ليونيل ميسي وأن يكون كريستيانو رونالدو "في الاحتياط"، ملقيا الضوء على أداء ميسي بمونديال قطر 2022.

تصريحات الأمير جاءت في مقابلة على قناة الإخبارية السعودية الحكومية وقال فيها: "انا أقول ميسي أفضل لاعب مر على الكون مش على التاريخ فقط.. تلعب مع فريق ماسك الكرة 63% وفاز 3-0.."

وردا على سؤال إن كان يتمنى أن يأتي ميسي لنادي النصر، أجاب الأمير: "طبعا، أتمنى أن يأتي رونالدو احتياط لو جاء إلى النصر عشان يشجع النصر بقوة أكثر".

وحول ما يثار عن انضمام ميسي ورونالدو للدوري السعودي قال: "والله أتمنى، الخطوات الي صارت في الرياضة السعودية في آخر السنوات بدعم من سمو ولي العهد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ودعم الحكومة القوي للأندية ممكن ما في شيء مستغرب.."