بعد غيابه عن مونديال قطر.. كريم بنزيما يُعلن اعتزاله اللعب دولياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن كريم بنزيما، لاعب منتخب فرنسا، الإثنين، اعتزاله لعبة كرة القدم على الصعيد الدولي، بعد مرور 15 عاماً على ظهوره الأول بقميص "الديوك"، وتحديداً منذ 2007.

وكان المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 35 عامًا، قد غاب عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر، عقب إصابته في الفخذ.

وتعافى بنزيما من إصابته قبل أيام من خوض "الديوك"، للمباراة النهائية في كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، إلا أن المدير الفني ديدييه ديشان لم يقدم دعوة للاعب مجدداً للالتحاق بالفريق في الدوحة، في حين زعمت تقارير صحفية عن وجود خلاف بين الطرفين.

وكتب بنزيما عبر حسابه في موقع إنستغرام، الإثنين: "لقد بذلتُ الجهد والأخطاء التي ارتكبتها حتّى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك!"، مُضيفاً: "لقد كتبتُ قصتي، وتنتهي قصتنا الآن". وكان بنزيما قد شارك في 97 مباراة دولية، سجّل خلالها 37 هدفًا.