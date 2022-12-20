نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

موقف لا يحسد عليه.. شاهد ما فعله مشجعو منتخب الأرجنتين بمراسل CNN

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استنكر نادي بايرن ميونخ الألماني، الإساءة العنصرية الموجّهة إلى لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان، عقب هزيمة "الديوك" من الأرجنتين بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نهائي كأس العالم، يوم الأحد، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بـ 3 أهداف لمثلها.

وقال الفريق "البافاري" إن كومان الّذي أخفق في تسديد ركلة الترجيح والّتي تصدى لها حارس منتخب "التانغو" إيميليانو مارتينيز قد تعرّض لإساءات عنصرية عبر الإنترنت. ويلعب كينغسلي كومان مع بايرن ميونخ منذ عام 2015.

وكتب النادي في موقع تويتر: "بايرن ميونخ يدين بشدة التعليقات العنصرية التي صدرت تجاه كينغسلي كومان"، مُضيفاً: "عائلة البايرن وراءك يا كينغ، لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا".

وكانت آخر مشاركة لكومان في إنستغرام، قد صدرت بعد نصف نهائي كأس العالم الأسبوع الماضي، وتظهر خلالها تعليقات متعددة تدعم المهاجم وتستخدم الهاشتاج "#StopRacism".

وعندما سُئل المتحدث باسم إنستغرام، التي تمتلكها شركة ميتا، عن الإساءات الموجهة إلى كومان واللاعبين الآخرين على المنصة، قال إن الشركة على اتصال باللاعبين وفرق لم يتمّ الكشف عنهم. وأضاف المتحدث: "لقد أزلنا هذه التعليقات المثيرة للاشمئزاز لأنها تمثل خرقا لقواعدنا".

وتابع بقوله: "في المقام الأول، نريد حماية الأشخاص من إساءة الاستخدام هذه، ولهذا السبب قمنا بتطوير ميزات مثل إخفاء الكلمات، والّتي تقوم بتصفية التعليقات والرسائل المباشرة والمحددة، وتخفي التعليقات والرسائل المباشرة من الأشخاص الذين لا يتابعونك أو الذين تابعوك مؤخرا". وأضاف المتحدث: "لقد كنا على اتصال باللاعبين وفرقهم طوال الوقت، لتقديم الدعم ومساعدتهم على استخدام هذه الأدوات".

Credit: Photo by Clive Brunskill/Getty Images

وكان الفرنسي كينغسلي كومان قد سجّل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، ليقود بايرن ميونخ للتغلّب على نادي باريس سان جيرمان في لشبونة بهدف نظيف.

وفي العام الماضي، وبعد هزيمة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 بركلات الترجيح أمام إيطاليا، تعرّض ماركوس راشفورد وغادون سانشو وبوكايو ساكا لإساءات عنصرية بعد إضاعة ركلات الترجيح.