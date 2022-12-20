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بعد الوصول إلى الأرجنتين.. كأس العالم ينام على سرير ميسي

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورا جديدة له وهو في السرير ويحمل كأس العالم ويشرب المتة، وذلك بعد ساعات من وصول بعثة "راقصي التانغو" إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قادمة من قطر بعد تحقيق لقب المونديال الإثنين.

وشارك ميسي متابعيه مجموعة من الصور تظهره في السرير وكأنه استيقظ وكأس العالم بجانبه.

وظهر ليو في إحدى الصور وهو يشرب المتة، وهو مشروب منتشر في الأرجنتين بشكل واسع، وبجانبه الكأس الأغلى في عالم كرة القدم.

وكان قد حقق ليو لقب المونديال الثالث لبلاده في تاريخها بعد إخفاقات رافقت منتخب الأرجنتين منذ عام 1986، إثر الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر 2022.

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