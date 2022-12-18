توب 5: منتخب الأرجنتين بطلا لكأس العالم.. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين

الأرجنتين تفوز بكأس العالم، وقطر تجدد نفيها التورط في فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، ومشاركة "متواضعة" بانتخابات تونس، ووفاة رجل الأعمال المصري محمد الأمين بسرطان الرئة خلال قضائه عقوبة "الاتجار بالبشر"، وكوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.

كرّر دبلوماسي قطري "بشكل قاطع" رفض البلاد لـ"المزاعم التي تربط حكومتنا بسوء السلوك" المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي في بيان، الأحد، مضيفًا أن التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر "سلبًا" على العلاقات الدولية.

عقّب فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على نسب الإقبال "المتواضعة" من قبل المصوتين في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد.

توفي، الأحد، رجل الأعمال المصري محمد الأمين، المالك السابق لقنوات CBC، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، حسبما أكد محاميه طارق جميل سعيد لـCNN بالعربية.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين على المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد، في خطوة هي الأحدث خلال عام قياسي بالنسبة لعدد عمليات الإطلاق التجريبية من قبل نظام كيم جونغ أون.