نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "بمناسبة نجاح قطر" في تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وقال الملك سلمان في برقيته الثلاثاء: "يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب قطر الشقيق التقدم والازدهار"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة بنفس المعنى للشيخ تميم.

وكان ولي العهد السعودي حضر حفل افتتاح المونديال تلبية لدعوة من أمير قطر، والتقى العديد من الرؤساء والمسؤولين في العاصمة الدوحة خلال حضوره الفعاليات. كما ظهر الأمير محمد بن سلمان، ممسكًا بيد أمير قطر بعد انتهاء حفل الافتتاح.

وقتها، وجّه الأمير محمد بن سلمان الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم.