رئيس "فيفا" يعلق على إمكانية استضافة السعودية ومصر واليونان مونديال 2030

نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

"لعّيب" التميمة الرسمية لكأس العالم في قطر.. من سبقه في النسخ السابقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على إمكانية منح السعودية ومصر واليونان حق استضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن السعودية ومصر واليونان في صدد الإعلان عن ملف مشترك للتقدم بطلب احتضان منافسات المونديال في نسخته الـ24.

وقال رئيس "فيفا"، يوم الثلاثاء، لقنوات "الكأس" القطرية حول ذلك: "لقد زرت السعودية ومصر واليونان، وبلدان عديدة، هي دول رائعة أيضا، القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه في مجلس الفيفا خلال عام 2024".

وأضاف: "لدينا بعض الوقت أمامنا من أجل ذلك، بصفتي رئيس للفيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحين كثر، وكل ما زاد عدد المرشحين كل مازاد التحدي".

وتابع: "هذا سينعكس بشكل أفضل على كرة القدم، وسيدفع كل طرف مرشح لتقديم أفضل ما لديه، سواء أكان سيعود كأس العالم للشرق الأوسط، لما لا".

وذكر: "نسخة البطولة في قطر كانت ناجحة للغاية، والناس استمتعوا بها وبالشرق الأوسط كثيرا، وأنا على ثقة أن الجميع على الاستعداد للعودة إلى هنا، والبعض سيكون سعيد للذهاب إلى أماكن أخرى، لذا الأمر عائد لنا من سيكون المرشحين في النهاية، وما سيكون الأفضل، وبصفتي كرئيس للفيفا أتمنى التوفيق والخير للجميع".

وكانت قطر استضافت أكبر بطولات العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي بلد عربي بمشاركة 32 منتخبا، فيما تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات البطولة عام 2026.