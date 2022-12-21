"اتحاد جدة" يجدد عقد المصري أحمد حجازي لمدة 3 أعوام: "حجازي لسه نمر"

نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي "اتحاد جدة" السعودي، يوم الثلاثاء، تجديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي مع الفريق لمدة 3 أعوام وحتى 2026.

وكتب حساب "النمور" في موقع تويتر: "حجازي لسه نمر"، في إشارة إلى استمرار مدافع "الفراعنة" مع النادي.

وغرد رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة أنمار الحائلي: "جمهورنا الغالي.. أبشركم بأننا تمكنا من الحفاظ على أحد أهم المكتسبات لنادينا العريق، بالتجديد لحاجز الاتحاد أحمد حجازي حتى ٢٠٢٦ بمشيئة الله، ونشكر له باسم جميع الاتحاديين حرصه على البقاء في صفوف العميد، ليسطر المزيد من الملاحم مع النمور، متمنين له ولزملائه التوفيق".

من جانبه، قال حجازي، خلال مقطع فيديو نشره النادي: "توقيعي لنادي الاتحاد، واستقبال الجماهير، وهدفي الأول، كلها لحظات لن أنساها، منذ يومي الأول هنا أشعر بأنني في بيتي، واليوم سنكمل مشوارنا معا".

وكان المدافع المصري (31 عاما) انضم إلى صفوف "النمور" عام 2020 قادما من نادي "وست بروميتش ألبيون" الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن ينجح النادي في ضمه بصفة دائمة.

وشارك أحمد حجازي في 8 مباريات هذا الموسم مع اتحاد جدة في مسابقة دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفين.

وأشاد مغردون بقرار تجديد العقد بين الطرفين، فيما وصف البعض أحمد حجازي بـ "المدافع الأفضل" على الصعيد العربي.