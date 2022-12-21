نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

المفاجأة الأكبر لم تأت بعد.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

بين التوقع والتمني.. ردود مفاجئة من المشجعين على نتيجة مباراة المغرب وفرنسا

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل عدد من المغردين مع طريقة تكريم لاعبي المنتخب المغربي من جانب الملك محمد السادس الثلاثاء، وذلك بعد حضور أمهاتهم حفل التكريم والتقاط صورة تذكارية مع الملك.

وتلقى "أسود الأطلس" تكريما من جانب الملك محمد السادس بعد أن حصدوا المركز الرابع في كأس العالم 2022 كأول منتخب أفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.

والتقط لاعبو المغرب صورة تذكارية مع الملك خلال التكريم شاركتهم فيها أمهاتهم وسط تفاعل على تكريم أمهات اللاعبين.

وكان قد احتفل لاعبو المنتخب المغربي مع أمهاتهم بعد كل انتصار حققوه في كأس العالم، ما اعتبره البعض لفتة مميزة للإقرار بفضل الأمهات على الأبناء.

يذكر أن المنتخب المغربي تلقى استقبالا شعبيا واسعا بعد وصوله إلى بلاده من قطر نظرا لتحقيقه الإنجاز التاريخي.