ما حقيقة اهتمام أندية "البريميرليغ" بسفيان أمرابط؟.. شقيقه يجيب

نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نور الدين أمرابط، لاعب منتخب المغرب السابق، على أن شقيقه سفيان أمرابط ضمن دائرة اهتمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد تألق الأخير في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وبرز متوسط الميدان المغربي البالغ من عمره 26 عاما بقوة في المونديال، وساهم في وصول منتخب "أسود الأطلس" للمربع الذهبي، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم.

وقال شقيقه نور الدين أمرابط في تصريحات صحفية: "فخور بما فعله سفيان في كأس العالم، عندما تلعب بهذا المستوى أمام منتخبات مثل كرواتيا وبلجيكا وكندا والبرتغال وإسبانيا، فإن ذلك يمنحك معنى آخر"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف نور الدين: "اعتقد أن الأندية الأوروبية التي كانت نائمة قد استيقظت الآن، كان سفيان في محادثات سابقة مع توتنهام لكن لم يكن هناك اتفاق بشأن المبلغ الذي يجب دفعه إلى فيورنتينا".

وسبق لوكيل أعمال اللاعب سفيان أمرابط، محمد سينوح، أن كشف عن تلقي موكله عدداً من العروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنها من إدارة نادي ليفربول.

وانضم متوسط "أسود الأطلس" إلى نادي فيورنتينا الإيطالي عام 2020، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2024.