دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، وجود مراقبة مشددة على بيع تذاكر خليجي 25، بينما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن تقوم كل أجهزة الدولة بالعمل على إنجاح البطولة.

وقال عضو الاتحاد العراقي، رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة خليجي 25 أحمد الموسوي خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك مراقبة للسوق السوداء عن بيع التذاكر"، لافتاً الى أنه "بإمكان الجمهور الحصول على التذاكر دون عناء"، وأشار الى "وجود خمسة أماكن للبيع المباشر للتذاكر."

وأوضح أن "هناك لغتين عربية وأجنبية في استمارة الحصول على حجز البطاقة، ويتم حجزها عن طريق الإيميل"، مؤكداً أنه "يمكن شراء 20 بطاقة فقط عن طريق الإيميل".

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وجه جميع أجهزة الدولة بدعم خليجي 25 في البصرة.

وقال عبد الغني خلال لقائه في البصرة، وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، ومحافظ البصرة أسعد العيداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": إن السوداني، وجه جميع الوزارات المعنية، والأجهزة المختصة في الحكومة والدولة باستنفار جهودها وطاقاتها، لتقديم الدعم المادي والفني واللوجستي للمحافظة، ولوزارة الشباب وللاتحاد العراقي لكرة القدم، لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الخليجية على أرض البصرة، وإنه يتابع شخصياً الاستعدادات الجارية".

ومن جانبه، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، أن بطولة خليجي 25 ستكون من أنجح البطولات موضحًا أنه بحث مع وزير الشباب والرياضة آلية بيع التذاكر، وتم الاتفاق على تفاصيل وآلية شراء البطاقات. وأشار الى أن "بطولة خليجي 25 تم إعدادها بشكل يجعلها من أنجح البطولات التي تم تنظيمها من قبل".

وتنطلق البطولة يوم الجمعة السادس من يناير/ كانون الثاني 2023، وتستمر حتى التاسع عشر من نفس الشهر، وبعد المجموعات تتأهل 4 فرق إلى الدور قبل النهائي، ثم يلعب الفريقان الفائزان المباراة النهائية يوم 19 يناير/كانون الثاني المقبل.