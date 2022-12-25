بعد تألقه في مونديال قطر.. وكيل أشرف حكيمي يتحدّث عن مستقبله

نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أليخاندرو كامانو، وكيل اللاعب المغربي أشرف حكيمي، إن موكله يشعر بسعادة كبيرة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويطمح رفقة الفريق بالفوز بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن ظهير "أسود الأطلس" يرغب بالرحيل عن النادي الباريسي.

وبرز حكيمي بقوة في مونديال قطر الفائت، وكان أحد العناصر الأساسية في وصول منتخب بلاده للمربع الذهبي، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم.

تحدّث أليخاندرو كامانو لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلاً: "أنا سعيد جداً لأشرف حكيمي، لقد قدّم مستويات رائعة في كأس العالم مع منتخب المغرب الرائع، إنّه مثل ابني، كان كلّ تركيزه مع المنتخب الوطني، وكانت بطولة رائعة"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف وكيل أشرف حكيمي: "لا أعرف شيئاً عن المستقبل، لدى حكيمي عقد مدته ثلاث سنوات ونصف مع باريس سان جيرمان الذي يهدف إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي".

وتابع بالقول: "أعتقد أن حكيمي سيلعب براحة أكثر الآن، أما بالنسبة للمستقبل، كرة القدم ديناميكية، لكنه الآن سعيد للغاية في فرنسا".

وانضمّ أشرف حكيمي البالغ من العمر 24 عاماً إلى النادي الباريسي عام 2021، وينتهي عقده في صيف 2026.