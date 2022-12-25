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نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة الأفضل حول العالم لعام 2022، بوجود مدرب عربي وحيد.

وضمّت القائمة اسم وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، إلى جانب 14 مدرباً يشغلون المهام الفنية لأندية ومنتخبات كرة القدم.

وينافس وليد الركراكي كلاً من بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، ويورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، إضافة إلى: الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومواطنه لوتشانو سباليتي، والبرتغالي جوزيه مورينهو ومواطنه أبيل فيريرا، والألماني جوليان ناغلسمان، والإسباني أوناي إيمري ومواطنه ألبرت ريارا، والنمساوي أوليفر غلاسنر والأرجنتيني هوغو إيبارا والأمريكي بريان شميتزر، والبرازيليين دوليفار جونيور ولويس سكولاري.

وجاء ترشيح مدرب "أسود الأطلس" لهذه الجائزة، بعد قيادته لمنتخب بلاده إلى الوصول للمربع الذهبي في نهائيات كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق، وكأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.

وكان المدرب المغربي البالغ من العمر 47 عاماً قد قاد الفريق قبل 3 أشهر من انطلاق مونديال قطر.

وسيتمّ الإعلان عن الفائر بجائزة أفضل مدرب حول العالم في يناير/ كانون الثاني 2023.