نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نشرت كيلي ناسيمنتو، ابنة نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، عبر حسابها في موقع إنستغرام صورة تجمعها مع والدها في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.

وكتبت ابنة نجم "السامبا" السابق: "ما زلنا هنا، في الكفاح والإيمان، ليلة أخرى معاً".

وأظهرت الصورة أنّها تعانق والدها وهو مستلقي على سرير في المستشفى، وكانت حفيدة بيليه، صوفيا، موجودة أيضاً في الصورة.

وكانت كيلي ناسيمنتو قد نشرت في وقت سابق أن والدها سيقضي عيد الميلاد في المستشفى، بعد دخوله يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون، الّذي تمّ تحديده في سبتمبر/ أيلول 2021، وفقاً لبيان المستشفى.

ويُعتبر بيليه البالغ من العمر 82 عاماً أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، وقد سجّل 77 هدفاً في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوّج بلقب كأس العالم 3 مرات.