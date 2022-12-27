دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، قاد من خلالهما فريقه ليفربول للفوز على أستون فيلا بنتيجة 1/3، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "فيلا بارك"، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح مهاجم منتخب "الفراعنة" في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، بعد أن وضع الكرة في الشباك بتسديدة داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة لزميله فيرجيل فان ديك الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ووصل صلاح (30 عاما) للمساهمة التهديفية رقم 11 في مسابقة "البريميرليغ"، هذا الموسم، إذ هز الشباك 7 مرات، وصنع 4 أهداف لرفاقه.

وتقدم محمد صلاح على سلم ترتيب هدافي "الريدز" على مر التاريخ في مختلف المسابقات، إذ قفز للمركز السابع برصيد 172 هدفا بعد أن شارك في 277 مباراة، بالتساوي مع اللاعب السابق كيني دالغليش الذي خاض 515 مباراة.