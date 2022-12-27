كيف علق رئيس "النصر" السعودي على أنباء التفاوض مع كريستيانو رونالدو؟

نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي "النصر" السعودي، على أنباء تفاوض الفريق مع كريستيانو رونالدو، لانضمام اللاعب إلى صفوف "العالمي" خلال المرحلة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية إن مهاجم منتخب البرتغال دخل في مفاوضات جادة مع النادي السعودي، على أن يتقاضى مبلغ مالي سيكون الأكبر في تاريخ لعبة كرة القدم.

ورد مسلّي آل معمر على سؤال وسائل إعلامية محلية حول صحة تفاوض الفريق مع رونالدو، وذلك عقب نهاية ديربي الرياض، يوم الاثنين، قائلا: "في سؤال غيره طيب".

وطرح أحد الصحفيين سؤالا على رئيس نادي "النصر" إن كان يحب العاصمة البرتغالية لشبونة، والتي ترتبط بكريستيانو رونالدو، ليجيب: "لا، مافي أي شيء، أكثر الكلام الذي يكتب في الإعلام غير صحيح".

وكان رونالدو (37 عاما) فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن هاجم إدارة "الشياطين الحمر" والمدير الفني للفريق إريك تين هاغ، في مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان.