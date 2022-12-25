نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سخرت إيلما أفييرو، شقيقة مهاجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، من التقارير المتداولة عن انضمام اللاعب إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال المرحلة المقبلة.

ونشرت إيلما أفييرو عبر خاصية "ستوري" في موقع إنستغرام، صور مفبركة لشقيقها بقميص "العالمي" وعلّقت عليها قائلةً: "حكاية نهاية العام"، مع مجموعة من الرموز التعبيرية الساخرة.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً في مفاوضات جادة مع نادي النصر السعودي، على أن يتقاضى مبلغ مالي ضخم سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وفسخ كريستيانو رونالدو، عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب تصريحاته النارية في مقابلة مع الصحفي بيرس مورغان، إذ هاجم من خلالها إدارة "الشياطين الحمر" والمدير الفني للفريق إريك تين هاغ.