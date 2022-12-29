تشيلسي يُعزز صفوفه بموهبة إفريقية في يناير.. تعرّف على النجم الصاعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، انضمام اللاعب الإيفواري ديفيد فوفانا إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي مولده النرويجي.

وأصدر "البلوز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن كسب خدمات المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2023، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وجاء في البيان: "توصل نادي تشيلسي لكرة القدم إلى اتفاق مسبق مع نادي مولده لكرة القدم لنقل ديفيد داترو فوفانا"، وأضاف: "المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا سينضم إلى البلوز في 1 يناير 2023، نتطلع إلى الترحيب بديفيد في النادي!".

وكان فوفانا قد لعب دورًا رئيسيًا في فوز مولده بلقب الدوري النرويجي لموسم 2022، وسجّل 15 هدفًا وصنع 3 في 24 مباراة. كما شارك في مسابقة الدوري الأوروبي مع ناديه. وظهر لأول مرة مع منتخب ساحل العاج في وقت سابق من العام الجاري، إذ خاض مباراتين دوليتين.

ويُعتبر نادي تشيلسي من أضعف الأندية على مستوى التهديف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا فقط بعدما لعب 15 مباراة، مما دفعه لتعزيز خط هجومه.