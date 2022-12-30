نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

"لن يكون هناك بيليه آخر أبدًا".. نظرة على مسيرة الأسطورة الذي أوقف حربًا بكرة القدم

ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى

بيليه أسطورة كرة القدم بثوب المستشفى مبتسمًا: لا تقلقوا أنا استعد لموسم العطلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت شخصيات ومؤسسات خاصة بكرة القدم عن حزنها لوفاة بيليه المُلقب بـ"الجوهرة السمراء"، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد أن مكث في المستشفى لأيام طوال، عقب معاناته من المرض.

وحرص نجوم ومسؤولي وأندية اللعبة الشعبية الأولى على رثاء النجم البرازيلي السابق، الذي صال وجال في المستطيل الأخضر.

فقد قال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو: "بيليه: خالد معنا إلى الأبد"، فيما ذكر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في تويتر: "لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن ينسى أبداً".

وغرد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند: "كل ما تراه مايفعله أي لاعب، فعله بيليه أولا"، وكتب اللاعب الإنجليزي السابق واين روني: "ارقد بسلام يا أسطورة".

وقال يوسين بولت، العداء الجامايكي الحائز على الميدالية الذهبية 8 مرات: "أسطورة رياضية، ارقد بسلام الملك بيليه".

ونشر حساب الدوري الألماني لكرة القدم: "سوف يعيش إرثك إلى الأبد، ارقد بسلام يا بيليه"، فيما قال حساب "البريميرليغ": "نشعر بحزن عميق لسماع وفاة بيليه، لاعب كرة القدم الموهوب للغاية الذي تجاوز رياضتنا وألهم الملايين طوال مسيرته الرائعة".

وغرد نادي مانشستر يونايتد: "ارقد بسلام يا بيليه، شكراً لك على الفرح الذي جلبته لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

وكتب نادي بايرن ميونخ: "ينضم نادي بايرن ميونخ إلى عالم كرة القدم في تقديم خالص التعازي على وفاة أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، بيليه، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 عاما. لن ننساك أبدا".