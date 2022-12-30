ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يُرثيان بيليه بكلمات مؤثرة

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رثا كلا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو النجم البرازيلي السابق بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن عن وفاة الأسطورة البرازيلية، مساء يوم الخميس، في مستشفى ألبرت أينشتاين اليهودي بساو باولو في البرازيل.

ونشر ميسي المهاجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان في إنستغرام مجموعة صور تجمعه مع بيليه، وعلق قائلا: "ارقد بسلام".

فيما قال رونالدو المهاجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد السابق عبر حسابه في فيسبوك: "تعازي الحارة للبرازيل بأسرها، ولا سيما لعائلة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، مجرد وداعا"، مُضيفا: "لن يكون الملك الأبدي بيليه كافيا أبدا للتعبير عن الألم الذي يبتلع حاليا عالم كرة القدم بأكمله، مصدر إلهام للعديد من الملايين، مرجع الأمس واليوم وللأبد".

وأضاف: "الحب الّذي أظهرته لي دائما كان متبادلا في كل لحظة شاركناها، حتى من مسافة بعيدة، لن يُنسى أبدا، وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد من عشاق كرة القدم، ارقد بسلام الملك بيليه".

ويُعتبر بيليه أحد رموز لعبة كرة القدم على مر تاريخها، وتوج بلقب كأس العالم 3 مرات مع منتخب "السامبا".