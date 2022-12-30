نجوم وأندية كرة القدم ينعون "الجوهرة السوداء" بيليه

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب عدد من نجوم وأندية لعبة كرة القدم عن حزنهم لوفاة بيليه، نجم منتخب البرازيل السابق، عن عمر يناهز 82 عاما، عقب صراع مع المرض.

وأعلن عن وفاة الأسطورة البرازيلية والمُلقب بـ"الجوهرة السوداء"، مساء يوم الخميس، في مستشفى ألبرت أينشتاين اليهودي بساو باولو، جراء إصابته السابقة بالتهاب رئوي، وخضوعه لإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون.

وقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، عبر حسابه في إنستغرام: "قبل بيليه، 10 كان مجرد رقم، قرأتُ هذه العبارة في مكان ما، في مرحلة ما من حياتي، لكن هذه الجملة الجميلة غير مكتملة، أود أن أقول إن كرة القدم قبل بيليه كانت مجرد رياضة، غير بيليه كل شيء".

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان: "حول كرة القدم إلى فن إلى ترفيه، لقد أعطى صوتا للفقراء والسود وخاصة، أعطى رؤية للبرازيل، كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك!، لقد رحل، لكن سحره سيبقى، بيليه أبدي".

وغرد لاعب منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل: "ارقد بسلام، واحد من أعظم أساطير اللعبة، سوف يعيش إرثك إلى الأبد، أنا متأكد من أن "نادي الجنة" مع مارادونا وبيليه سويا لن يقهر إلى الأبد".

وكتب نادي برشلونة الإسباني في تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة أسطورة كرة القدم بيليه. يتقدم نادي‎ برشلونة بخالص العزاء والمواساة لأقاربه وذويه وعائلة كرة القدم والرياضة العالمية قاطبة. فلترقد روحك في سلام".

وقال نادي ريال مدريد الإسباني في بيان: "يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أسطورة كرة القدم العالمية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، أحد أفضل اللاعبين على مر العصور".

وغرد حساب نادي وست هام الإنجليزي: "ارقد بسلام يا بيليه، أسطورة كرة قدم حقيقية".

ونشر حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي: "الجميع في نادي مانشستر سيتي يشعرون بالحزن بعد وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه، واحد من أعظم من لمسوا كرة القدم في التاريخ وقدم الكثير للعبة، ارقد بسلام".

ويُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، حيث سجل 77 هدفا في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوج بلقب كأس العالم 3 مرات.