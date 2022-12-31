نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، في اكتساب خدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يُعد رمزا من رموز لعبة كرة القدم على مر تاريخها.

ولد النجم البرتغالي يوم 5 فبراير/ شباط عام 1985، في مدينة فونشال، ويُعرف والده باسم خوسيه دينيس أفيرو، بينما والدته هي ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو.

ولدى رونالدو 6 أطفال أحدهم ولد توفي، وتربطه علاقة مع جورجينا رودريغيز.

وبدأ كريستيانو مسيرته الكروية مع ناد هواة، ثم انضم إلى نادي كلوب ديسبورتيفو ناسيونال دا ماديرا، أحد أندية كرة القدم الاحترافية الرائدة في البرتغال، ثم ارتدى قميص سبورتينغ لشبونة.

وسطع نجم رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي إذ انتقل للفريق الناشط في "البريميرليغ" بصفقة مالية بلغت 19.7 مليون دولار عام 2003، وبعد أن برز بقوة ذهب إلى إسبانيا وارتدى قميص ريال مدريد عام 2009 مقابل 130 مليون دولار، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018، ثم عاد مجددا إلى "الشياطين الحمر" عام 2021، إلا أنه فسخ عقده مع الأخير، ليقرر بعد ذلك تمثيل النصر.

وسجل النجم البرتغالي أكثر من 805 هدفا في مسيرته، ونال جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، خلال أعوام: 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وعلى صعيد المنتخبات، ظهر مع منتخب البرتغال للمرة الأولى يوم 23 أغسطس/ آب 2003، وكان "يورو" 2004 أول بطولة دولية كبرى له.

ويُعتبر رونالدو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في المباريات الدولية برصيد 118 هدفاً، في الوقت الحالي، بعد أن شارك في 196 مواجهة.

وحظي كريستيانو بجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، إضافة إلى جوائز فردية أخرى، منها: أفضل لاعب في أوروبا ولاعب العام في البرتغال ولاعب الموسم في إسبانيا ولاعب الموسم في إيطاليا وبوشكاش، وجماعية أيضاً: الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.