دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رشح روميلو لوكاكو، لاعب منتخب بلجيكا، الفرنسي تييري هنري لتدريب منتخب بلاده في المرحلة المقبلة، خلفاً للمستقيل روبيرتو مارتينيز.

وكان منتخب "الشياطين الحمر" قد ودّع نهائيات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، ليعلن المدرب الإسباني عن رحيله وترك منصب الإدارة الفنية فارغاً، بعد 6 سنوات قضاها مع الفريق.

تحدّث لوكاكو عن المرشح لقيادة منتخب بلجيكا، إذ قال لشبكة "سكاي إيطاليا": "بالنسبة لي هنري هو المدرب القادم لبلجيكا، لا شك في ذلك"، مُضيفاً: "أقولها بصراحة: سيكون المدرب التالي"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "إنّه يحظى باحترام جميع اللاعبين، لقد فاز بكلّ شيء، إنّه يعرف كيف يدرب، ويعرف ما يتعيّن علينا القيام به للوصول إلى هناك"، موضّحاً: "إنّه يعرف الفريق والدوري والجهاز، بالنسبة لي هو المدرب المثالي لمنتخبنا الوطني".

وأكمل روميلو لوكاكو: "إذا لم يكن هنري فأنا لا أعرف من سيوظفون، لكني لا أعتقد أن بلجيكا يجب أن تبدأ من الصفر".

وأتمّ لوكاكو: "حتّى الآن لم يفز هذا الجيل ولكن علينا مواصلة المحاولة للفوز، لا أعتقد أن الاتحاد سيحصل على مدرب يريد تغيير كلّ شيء والبدء من الصفر، لا يستحق كلّ هذا العناء بالنسبة لي".

وعمل تييري هنري كمساعد لروبيرتو مارتينيز منذ عام 2016، قبل أن يغادر عام 2018 ليعمل كمدرب أول لناديي موناكو وإمباكت مونتريال، إلّا أنّه عاد مجدداً وتواجد مع الكادر الفني لبلجيكا، وذلك عام 2021.