رئيس "فيفا" يكشف عن اقتراح غير مسبوق لتخليد ذكرى بيليه

جثمان بيليه يرقد في ملعب سانتوس منتظرًا آخر صافرة للوداع من محبيه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "فيفا" ستطلب من كل دولة من الدول الأعضاء تسمية ملعب كرة القدم باسم "بيليه"، تخليدًا لذكرى أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير باسم "بيليه".

وتوفي نجم "السامبا" السابق، الخميس الماضي، في مستشفى ألبرت أينشتاين بساو باولو، بعمر 82 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وحرص إنفانتينو على المشاركة في توديع بيليه والحضور برفقة الآلاف في مراسم تأبينه، الاثنين، إذ تمّ نقل جثمان بيليه إلى ملعب نادي سانتوس لكرة القدم، على أن يدفن في مقبرة Memorial Necrópole Ecumênica في سانتوس.

وأعلن رئيس "فيفا" عن اقتراحه غير المسبوق خلال تواجده في البرازيل، قائلاً: "سنطلب من كلّ دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم باسم بيليه"، وفقا لما نقله موقع "يورو سبورت".

ويُعتبر بيليه المُلقب بـ "الجوهرة السوداء" أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى، إذ سجّل 77 هدفًا مع منتخب بلاده، ويُعد اللاعب الوحيد الّذي نجح في الفوز ببطولة كأس العالم 3 مرات.