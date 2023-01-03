دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت رابطة "لا ليغا" على انتقادات اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، إذ قال إن الرابطة لا تحارب العنصرية، عقب تعرضه لإساءة عنصرية خلال مواجهة ناديه ريال مدريد وبلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

وأظهرت لقطات مصورة ترديد الجماهير هتافات عنصرية ضدّ اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما أثناء المباراة، مما دفعه إلى مهاجمة رابطة "لا ليغا"، إذ قال عبر حسابه في إنستغرام: "يستمر السماح للعنصريين في الملاعب بمشاهدة أفضل ناد في العالم عن قُرب، ولا يزال لا ليغا لا يفعل شيئا".

وأضاف: "سأستمر في الحفاظ على رأسي عاليا أثناء الاحتفال بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد، في النهاية إنها دائما خطأي".

وفي المقابل، غرد خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليغا"، ردا على مزاعم فينيسيوس جونيور: "في الرابطة كنا نكافح العنصرية لسنوات، موقف فينيسيوس مؤسف للغاية وغير عادل وليس من الصحيح نشر أن الدوري الإسباني لا يفعل شيئا ضد العنصرية".

وتابع: "نحن تحت تصرفكم حتى نتمكن معا من السير في نفس الاتجاه".

وأعاد خافيير تيباس نشر بيان رابطة "لا ليغا" حول محاربة العنصرية، والذي جاء فيه: "رصدت الرابطة إهانات عنصرية من مدرجات ملعب زوريلا، قد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكمل البيان: "سيتم إبلاغ هذه الوقائع إلى لجنة مناهضة العنف والنيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الكراهية، كما حدث في مناسبات أخرى".

وسلط البيان الضوء على كيفية تعامل الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع 6 حوادث تحمل الإساءة العنصرية في مباريات الدوري، والإجراءات التي تم اتخاذها.

وليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها فينيسيوس جونيور ضحية الانتهاكات العنصرية، إذ سبق وأن وجهت هُتافات عنصرية ضدّه في ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.