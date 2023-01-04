رئيس نادي النصر السعودي يكشف كواليس التعاقد مع كريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، إن كريستيانو رونالدو يستحق أن يكون الأعلى أجرا في العالم، نظرا لكونه اللاعب الأفضل في لعبة كرة القدم.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم البرتغالي سيتقاضى مع "العالمي" ما يقارب 83 مليون دولار سنويا، إضافة لمجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية، ليصل المبلغ بشكل إجمالي إلى 203 مليون دولار في العام الواحد.

ويمتد عقد رونالدو البالغ من العمر 37 عاما مع نادي النصر لمدة عامين وحتى 2025.

وتحدث رئيس "العالمي" حول منح كريستيانو رونالدو مبلغا ماليا هو الأضخم في تاريخ كرة القدم، إذ قال لوسائل الإعلام عقب تقديم اللاعب: "إذا تكلمنا عن أرقام الصفقة بالنسبة لنجم مثل كريستيانو، سبق وأن قلت إنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة، من الطبيعي أن يكون هو اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وهذا أمر يستحقه"، موضحا: "ما عطيناه إلا المبالغ التي يستحقها".

وكشف مسلّي آل معمر عن طلبات المهاجم البرتغالي من الإدارة خلال إجراء المفاوضات، قائلا: "أريد أن أوضح أمرا يعكس احترافية رونالدو، أثناء مفاوضاته كان طلبه أن يعامل نفس المعاملة مع زملائه، من ناحية المكافآت ومن حيث أنظمة النادي".

وأكمل رئيس النصر: "هذا أمر لا يستغرب منه، لأنه لاعب كبير ومحترف، وهو قدوة لكثير من اللاعبين الشبان حول العالم، والأندية التي تعاملت مع رونالدو لن تستغرب ذلك".

وأكد مسلّي آل معمر في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية على أن المفاوضات بين الطرفين كانت "سلسة"، قائلاً: "المفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا، هناك مدربين أو لاعبين كانت المفاوضات معهم أصعب، من حسن حظنا كان رونالدو لديه هدف واضح ويكمل مسيرته كلاعب، وشروطه كانت رياضية أكثر من أي شيء آخر".