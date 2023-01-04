ماذا قال كريستيانو رونالدو لزملائه في نادي النصر بغرفة الملابس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص اللاعب كريستيانو رونالدو على ملاقاة زملائه اللاعبين في نادي النصر السعودي في غرفة الملابس، قبل تقديمه إلى الجماهير كلاعب في صفوف "العالمي"، في حفل استقبال أقيم على أرضية ملعب مرسول بارك، يوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة مصافحة النجم البرتغالي لرفاقه، وسط حضور مدرب الفريق رودي غارسيا، وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر.

وخاطب رئيس نادي النصر اللاعبين، قائلا: "رونالدو إضافة كبيرة لكم وللدوري السعودي، ما تتخيلون كيف كانت المفاوضات معه سهلة، كان بسيطا"، مضيفا: "كان أسئلته عن الأمور الرياضية أكثر من أي شيء آخر، سأل عن زملائه، من طلباته أن يكون مثله مثل باقي اللاعبين، سواء في مكافأة أو تعامل أو أي شيء آخر، تتعرفون عليه أكثر وسوف تحبونه".

ومن جانبه، قال حارس وقائد الفريق وليد العبد الله لكريستيانو رونالدو: "نرحب بك بين أخوانك، إن شاء الله نساعدك وتساعدنا، كنا سعيدين بوجودك هنا، أنت إضافة لنا".

فيما قال النجم البرتغالي لزملائه في الفريق: "أريد أن أقول إنني سعيد بوجودي هنا، بالنسبة لي هذا تحد كبير، وتغيير من أوروبا إلى آسيا"، موضحا: "أنا أعرف المجموعة جيدا، إنها ممتازة، وشاهدت بعض المباريات، ورأيت التواصل بين اللاعبين، وأحببت ذلك"، وأضاف: "أنا هنا لكي أساعد الفريق واستمتع، وأقدم أفضل ما لدي".

وسيلعب كريستيانو رونالدو (37 عاماً) مع نادي النصر لمدة موسمين وحتى عام 2025.