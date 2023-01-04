"فيفا" يوضح موقف الهلال السعودي من المشاركة في كأس العالم للأندية

نشر الثلاثاء ، 03 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

وقال الموقع الرسمي لـ"فيفا"، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقى تأكيدا رسميا من نظيره الآسيوي، على حضور الأزرق الهلالي في مونديال الأندية.

واختارت لجنة المسابقات في آسيا نادي الهلال للمشاركة في البطولة المقامة على الأراضي الأفريقية لكونه حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2021.

وسيشارك الأزرق الهلالي في كأس العالم للأندية في نسختها التاسعة عشر، إلى جانب أندية: ريال مدريد الإسباني وفلامنغو البرازيلي والأهلي المصري، وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزلندي والوداد المغربي.

وكان الهلال خاض منافسات مونديال الأندية 2021، والتي احتضنتها الإمارات، وحينها حل في المركز الرابع، بعد الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي، والهزيمة من تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري.