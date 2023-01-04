دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المحلل الرياضي ونجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة عما وصفه بـ"خطأ" انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

وتحدّث أبو تريكة عن مجيء المهاجم البرتغالي إلى مسابقة الدوري السعودي، خلال ظهوره في استديو تحليلي عبر شاشة قنوات "BEIN SPORTS"، قائلاً: "العقل والعاطفة تقول إن اللاعب يجب أن يبقى في أوروبا".

وأضاف نجم "الفراعنة" السابق: "كنتُ أتمنى منه لو لم يجد عقد في أوروبا أن يعتزل اللعبة، ويحاول يمسك منتخب البرتغال كمدرب، البرتغال تبحث عن مدرب".

وتابع: "رفض رونالدو النهاية بطريقة حزينة بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، أراد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع".

وأكمل أبو تريكة: "أيّ قرار تأخذه يجب أن تحافظ على اسمك، وذلك من خلال الاعتزال وتدريب منتخب البرتغال، وليس أن يأتي إلينا، نحن سنقدره، السعودية ستقدره، وسينقل الدوري السعودي لمكان آخر، إنّما على المستوى الشخصي والكاريزما الخاصة به، كان عليه تعليق حذائه والاتجاه للتدريب".