دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبرت جورجينا رودريغيز، شريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الخميس، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على "الترحيب الرائع" الذي حظيت به مع رونالدو خلال تقديمه كلاعب في صفوف نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء.

وقالت رودريغيز، عبر حسابها على إنستغرام: "شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع، نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر، ونود أن نشكر كل من ساهم في حدوث ذلك".

ووجهت حديثها للاعب البرتغالي: "أنا ممتنة حقا لرؤيتك متحمسا للغاية وتمشي جنبا إلى جنب، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق، دائما مع عائلتنا الجميلة".

يذكر أن النجم البرتغالي قال لوسائل الإعلام، الثلاثاء، إنه فضل الانتقال لصفوف نادي النصر، بصفقة انتقال حر لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وأضاف: "الكثير من الأندية سعت للتعاقد معي، لكن اخترت التوقيع لهذا النادي (النصر)، من أجل الفرصة التي منحت لي، ليس حتّى أطور كرة القدم بل لأطور جوانب أخرى في هذا البلد (السعودية)".

وتابع: "أعلم ما أريده وما لا أريده، بالنسبة لي هذه فرصة للتغيير بالنسبة لي، والمساعدة بفضلي خبرتي وتجاربي للمساعدة في أمور عدة، وتشجيع النساء في مجال كرة القدم".

وقال: "أريد أن أعطي نظرة جديدة على كرة القدم وعن هذا البلد، وهذا ما جعلني أتخذ هذا القرار بالقدوم إلى هنا، وأغتنم هذه الفرصة".

وأوضح كريستيانو رونالدو: "لا أكترث كثيراً لما يقوله الناس، أنا اتخذتُ قراري، ولدي مسؤولية أريد تحملها".

وفي رده على انتقادات انتقاله للعب في السعودية، قال رونالدو إن الدوري السعودي يتسم بالتنافسية، وأشار إلى أن "هذا العقد كان فريدًا من نوعه لأنني لاعب فريد من نوعه، لقد حطمت الكثير من الألعاب القياسية في أوروبا، أريد أن أحكم أرقام قياسية هنا أيضًا، وبالنسبة لي هذا أمر طبيعي".

وأكد أحد أبرز لاعبي كرة القدم أنّه يتطلع للمشاركة مع "العالمي" في المباراة المقبلة، مُشيراً إلى رغبته في تحطيم الأرقام القياسية.

من جانبه، قال مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الثلاثاء: "رونالدو هو أفضل لاعب في كرة القدم بالنسبة لي، إنّه إضافة لنا وللدوري السعودي والكرة السعودية، وجود لاعب بهذا الحجم يعكس أن هناك رؤية واضحة لنقل الكرة من مرحلة إلى مرحلة أفضل".

وذكر مدرب "العالمي" رودي غارسيا: "أنا سعيد جدا لوجود رونالدو هنا، هو أسطورة ومن المدهش أن يلعب هنا، أريد أن أجعله سعيداً وأريده أن يستمتع ويفوز مع النصر".